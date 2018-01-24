فشل محاولة سرقة صراف آلي في بيت لحم

تمكنت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم، من إحباط محاولة لسرقة صراف آلي يعود للبنك الإسلامي الفلسطيني في بيت لحم وضبطت مبلغ 400 ألف شيكل بداخله.

وذكر ممثل الشرطة في بيت لحم، أن مجهولين خلعوا الصراف الآلي في محطة الباصات المركزية ولكن المواطنين المتواجدين في المكان شاهدوا محاولة السرقة وأبلغوا الشرطة وهو ما دفع اللصوص للفرار على متن سيارة بعد أن تركوا الصندوق بما فيه. وقامت الشرطة بإعادة الأموال إلى المصرف.

ولاحقا عثرت الشرطة على السيارة المستخدمة في السرقة ويجري البحث عن الجناة.

المصدر: معا

ادوارد سافين