أستراليا.. لأول مرة درون ينقذ مراهقين من الغرق

أظهر تسجيل فيديو، كيف تمكن درون للمرة الأولى، من إيصال وسادة إنقاذ لطفلين كانا يصارعان أمواج المحيط في معركة غير متكافئة.

ووفقا لموقع "Quartz"، فقد وقعت الحادثة في ولاية ساوث ويلز الأسترالية، حيث عثر رجال الإنقاذ بمساعدة الدرون، على المراهقين، الذين تمكنا من الوصول إلى الشاطئ بمساعدة وسادة النفخ التي حصلا عليها جوا.

واكد رجال الإنقاذ، أن عملية الإنقاذ استغرقت بالكامل حوالي 70 ثانية، مشيرين إلى أن العملية كانت ستستغرق دون الطائرة مالا يقل عن ست دقائق.

المصدر: 5-tv.ru