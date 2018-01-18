أردوغان يحقق حلم طفلة بكت لعدم تمكنها من لقائه

فاجأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طفلة ظهرت في تسجيل فيديو تبكي حزنا لعدم تمكنها من لقائه خلال زيارته إلى ولاية "يززغات"، موجها لها ولعائلتها الدعوة لزيارته في المجمع الرئاسي.

وظهرت الطلفة عائشة إرماق في تسجيل فيديو تبكي حزنا لعدم تمكنها من لقاء الرئيس التركي، ومعبرة عن غضبها على حراس أردوغان لعدم مساعدتها في الوصول إليه خلال زيارته إلى الولاية التي تقطن فيها.

ووفقا لموقع "ترك برس"، فقد اتصل أردوغان هاتفيا بعائشة، "وعقب الاطمئنان على حالها ودراستها، والاستفسار عن سبب عدم استطاعتها رؤيته عند مجيئه إلى (يوزغات)، وجه أردوغان دعوة إليها وأسرتها، لزيارة المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة".

#شاهد | الرئيس #أردوغان يفاجئ طفلة بدعوتها للقائه عقب انتشار فيديو يوثق حزنها العميق وبكائها على إضاعة فرصة الاجتماع به أثناء زيارته لولاية #يوزغاتpic.twitter.com/YamGMUnNMb — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) 17 января 2018 г.

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المصدر: وكالات