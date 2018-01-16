بالفيديو.. ميريام فارس توبخ حارسها

هلأ #ميريام_فارس ماكان فيها تقرب من حارسها الشخصي وتخبرو بالوشوشة انو هي يلي طلبت من الشب يطلع عالمسرح وبلا ماتمسك المايك وتصرخ باعلى صوتها عالمسكين وتسمعو هالكلمتين #انت_شو_مشكلتك ؟وتخلي اللي مايشتري يتفرج 😉ماهو بالنهاية عم يعمل شغلو يلي حضرتها طالبيتو والا ليه حاطة حرس؟ pic.twitter.com/h6T12IOPGc