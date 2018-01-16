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بالفيديو.. ميريام فارس توبخ حارسها

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بالفيديو.. ميريام فارس توبخ حارسها
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وبخت المطربة اللبنانية ميريام فارس حارسها الشخصي، أمام الجمهور وذلك في إحدى حفلاتها في العاصمة المصرية القاهرة بعد منعه أحد المعجبين من اعتلاء المسرح.

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