بالفيديو.. ميريام فارس توبخ حارسها
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وبخت المطربة اللبنانية ميريام فارس حارسها الشخصي، أمام الجمهور وذلك في إحدى حفلاتها في العاصمة المصرية القاهرة بعد منعه أحد المعجبين من اعتلاء المسرح.
هلأ #ميريام_فارس ماكان فيها تقرب من حارسها الشخصي وتخبرو بالوشوشة انو هي يلي طلبت من الشب يطلع عالمسرح وبلا ماتمسك المايك وتصرخ باعلى صوتها عالمسكين وتسمعو هالكلمتين #انت_شو_مشكلتك ؟وتخلي اللي مايشتري يتفرج 😉ماهو بالنهاية عم يعمل شغلو يلي حضرتها طالبيتو والا ليه حاطة حرس؟ pic.twitter.com/h6T12IOPGc— HOT-NEWS (@news_ger_chekel) January 14, 2018
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