مشاهد نادرة.. لحظة تفقيس صغار ثاني أخطر العناكب في العالم

أظهر مقطع فيديو لحظة تفقيس صغار "عنكبوت سيدني قمعي الشبكة"، وخروجها من داخل شرنقة بمساعدة مختصين في حديقة الزواحف الأسترالية.

ويعتبر "عنكبوت سيدني قمعي الشبكة" الأكثر سمية في أستراليا، وثاني أخطر عنكبوت في العالم، إذ يسبب سمه أضرارا جسيمة لصحة الإنسان تصل إلى الموت في بعض الأحيان، ويتمثل الخطر الأكبر من قبل الذكور، لأنها تترك الجحور خلال موسم الأمطار بحثا عن الإناث للتزاوج، وبالتالي تصبح احتمالية تعرضها للبشر أكبر في هذه الفترة.

المصدر: نوفوستي