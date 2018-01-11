وأصبح التلفزيون هدفا على يد امرأة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو مدهشا وطريفا، يظهر إلى أي مدى أخطأت امرأة برازيلية رميتها في صالة بولينغ.

وأوضحت مواقع إخبارية أن الحادثة جرت في ولاية روندونيا البرازيلية. وتمكنت هذه السيدة بقدرة قادر من إرسال كرة البولينغ الثقيلة بعيدا عن الهدف، لتصيب بشكل مباشر جهاز تلفزيون معلقا على علو كبير قرب السقف!

ودفع المشهد الكثير من الرواد إلى التعليق بلهجة سخرية، حيث كتب أحدهم "هذه هي البرازيل"، فيما أعرب آخر عن الأمل في أن المرأة لا تقود سيارة، وذهب آخر إلى أن السيدة لم تخطئ، بل الكرة هي التي لم تعرف طريقها إلى الهدف!

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر