مي حريري في خطر!

تعرضت الفنانة اللبنانية مي حريري لموقف خطير، خلال بثها مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة لجمهورها.

وظهرت حريري في الفيديو الذي سجلته على الهواء عبر موقع "سناب شات"، وهي توجه رسالة تهنئة لإحدى معجبيها بمناسبة عيد ميلاده، وكانت تقول: "كل عام وأنت طيب أحمد أبو حافظ"، وهي بالقرب من نار مشتعلة للتدفئة أو ما شابه، لتنتقل بعدها النيران إلى شعرها.

وسارع أحد الأشخاص المتواجدين قربها إلى مساعدتها في إخماد النيران.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية