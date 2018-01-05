العبادي يزور العتبة الكاظمية في بغداد

زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العتبة الكاظمية في بغداد، حيث حضر احتفالا أقامته الأمانة العامة للعتبة، بمناسبة النصر على تنظيم "داعش".

وأظهرت لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء العبادي، وهو يتجول داخل العتبة التي فيها مرقدا الإمام موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد، والتي تعد من المزارات الدينية المهمة في العراق.

المصدر: وكالات