شاهد.. ثعبان يبتلع نفسه!

نشر نشطاء على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يصور ثعبانا حاول ابتلاع نفسه، داخل صندوق زجاجي في أحد المنازل.

ويظهر في الفيديو شخص على ما يبدو من عشاق تربية الزواحف وهو يمازح الثعبان ويضعه على رقبته كطوق.

ويقول خبراء إن درجة الحرارة العالية تسرع عملية التمثيل الغذائي لدى الثعابين ما يؤدي إلى شعور كاذب بالجوع، ما يدفعها لالتهام أول شيء يقع أمامها، وهنا التهم الثعبان ذيله.

المصدر: نوفوستي