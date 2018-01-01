دبي تقصي العلم القطري من واجهة برج خليفة في احتفالات العام الجديد

احتفلت دبي بحلول عام 2018 باستعراض ضوئي مبهر على برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

واحتشد مئات الآف في محيط البرج منذ ساعات المساء الأولى لمشاهدة عرض الليزر الذي حل هذا العام بدل الألعاب النارية التقليدية في خطوة قالت سلطات الإمارة إنها تهدف إلى "تقديم شيء جديد".

وأضاءت عروض الليزر البرج لساعات قبل أن تتوج الأمسية عند منتصف الليل تماما بإضاءة البرج بأعلام كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، في ظل إقصاء العلم القطري نتيجة للأزمة الراهنة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا