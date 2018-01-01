محتجون يحرقون حسينية في مدينة تاكستان الإيرانية

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حشدا من المحتجين الإيرانيين أمام بناء اندلعت فيه النيران، قالوا إنه حسينية في مدينة تاكستان في محافظة قزوين شمال إيران.

يذكر أن الحسينية هي بناء يمارس فيه المسلمون الشيعة شعائرهم الدينية، ويحيون فيه ذكرى مقتل الإمام الحسين في كربلاء.

هذا وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس على حكومة الجمهورية الإسلامية والنخبة الدينية، والفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي