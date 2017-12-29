موقف شهم لسعودي!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق عملية سطو مسلح على صيدلية، يقال إنها في الطائف.

وأظهر المقطع اقتحام ملثم صحبة شريك له صيدلية، وكان الملثم الأول يحمل سكينا، وقبل تنفيذ العملية، دخل مواطن سعودي، كي يشتري دواء ففوجئ بالمأزق الخطر.

ومن خلال المقطع راح الملثم الأول يلوح بالسكين لتهديد الصيدلي كي يحصل منه على أموال، لكن المواطن السعودي بادر بالتفاوض مع الملثم، قبل أن يمنحه مبلغا من المال، وينقذ صاحب الصيدلية.

المصدر: وكالات