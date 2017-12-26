لحظة استهداف سيارة لـ"النصرة" في الليرمون بحلب

نشرت صفحة "لواء القدس" على "الفيسبوك" مشاهد مصورة تظهر استهداف سيارة تابعة لمسلحي "جبهة النصرة" في منطقة الليرمون بمحافظة حلب السورية.

ويظهر التسجيل أحد مقاتلي "لواء القدس" الفلسطيني المساند لقوات الجيش السوري الحكومي وهو يقوم برصد ومتابعة سيارة، وعند ركوب أحد قادة المسلحين في السيارة قصفت بصاروخ موجه، الأمر الذي أدى إلى تدميرها واحتراقها بالكامل.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد قتل اثنان من مسلحي "النصرة"، وأصيب ثالث نقل إلى المشافي التركية لتلقي العلاج.

يذكر أن المنطقة التي جرى فيها الاستهداف لا تخضع لمناطق خفض التصعيد، بسبب انتشار جبهة النصرة فيها.

المصدر: مراسلون