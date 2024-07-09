وفي وقت سابق، قالت جمعية "غوث للبحث والإنقاذ" إنها عثرت على الجثث في منطقة بلقبور في الصحراء الجزائرية، لتقوم بتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث في مشفى برج عمر إدريس في ولاية إليزي.

ولقي الـ12 سوريا، وبينهم طفلان، حتفهم جراء العطش والظروف الجوية القاسية في المنطقة، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

المصدر: RT