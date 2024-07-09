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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 08:37 GMT

    لحظة العثور على 12 سوريا لقوا حتفهم في صحراء الجزائر أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا

    تداول نشطاء على منصة "إكس" فيديو لحظة العثور على جثث 12 سوريا، لقوا مصرعهم في صحراء الجزائر، قرب الحدود مع ليبيا.

    وفي وقت سابق، قالت جمعية "غوث للبحث والإنقاذ" إنها عثرت على الجثث في منطقة بلقبور في الصحراء الجزائرية، لتقوم بتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث في مشفى برج عمر إدريس في ولاية إليزي.

    ولقي الـ12 سوريا، وبينهم طفلان، حتفهم جراء العطش والظروف الجوية القاسية في المنطقة، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

    المصدر: RT

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