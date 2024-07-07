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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 23:08 GMT

    حواجز محترقة وغاز مسيل للدموع في شوارع باريس أثناء اشتباكات الشرطة مع المتظاهرين عقب الانتخابات

    اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ساحة الجمهورية وسط باريس وسط احتفالات بعد أن توقعت استطلاعات الرأي فوز كتلة الجبهة الشعبية الجديدة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

    وأظهرت اللقطات المتظاهرين وهم يطلقون الألعاب النارية ويقومون بإحراق الدراجات الهوائية قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم. وقام المتظاهرون بإطلاق الزجاجات على قوات مكافحة الشغب، التي ردت بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

    وتجمع آلاف الناخبين الفرنسيين في ساحة الجمهورية، وهم يهتفون "الجميع يكرهون الفاشية" ويحملون لافتة كبيرة كتب عليها "فرنسا نسيج الهجرة" وذلك بعد إعلان نتائج التصويت الأولية في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.

    المصدر: رابتلي

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