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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 23:06 GMT

    الحكم بالإعدام على عشرات الجنود الكونغوليين بسبب فرارهم أثناء القتال ضد جماعة متمردة

    حُكم على عشرات الجنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالإعدام في محاكمة جرت يوم الجمعة في بلدة لوبيرو الريفية بمقاطعة شمال كيفو.

    ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، حُكم على 25 جنديا، من بينهم اثنان برتبة الكابتن، بالإعدام بعد اتهامهم بالفرار من القتال ضد جماعة إم23 المتمردة.

    وتفيد التقارير بأن الجنود المدانين متهمون أيضا بتبديد أسلحة وعصيان الأوامر والسرقة.

    وفي الآونة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن متمردي حركة 23 مارس استولوا على كانيا بايونجا، وهي منطقة ذات أهمية حاسمة لشبكات التجارة. وقد أدى هذا التقدم للمتمردين إلى فرار المحليين إلى البلدات المجاورة وسط حالة من الذعر المتزايد.

    المصدر: رابتلي

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