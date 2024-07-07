ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، حُكم على 25 جنديا، من بينهم اثنان برتبة الكابتن، بالإعدام بعد اتهامهم بالفرار من القتال ضد جماعة إم23 المتمردة.

وتفيد التقارير بأن الجنود المدانين متهمون أيضا بتبديد أسلحة وعصيان الأوامر والسرقة.

وفي الآونة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن متمردي حركة 23 مارس استولوا على كانيا بايونجا، وهي منطقة ذات أهمية حاسمة لشبكات التجارة. وقد أدى هذا التقدم للمتمردين إلى فرار المحليين إلى البلدات المجاورة وسط حالة من الذعر المتزايد.

المصدر: رابتلي