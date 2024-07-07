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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 18:23 GMT

    لقطات لمراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة

    قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، في بداية العام الهجري الجديد 1446 في الأول من محرم.

    وتم تجهيز الكسوة بنقوش منسوجة بخيوط سوداء وعبارات دينية متعددة، بمشاركة 159 فنيا وصانعا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وأظهرت اللقطات عملية إنزال الكسوة القديمة وإلباس الكعبة الكسوة الجديدة.

    تتألف الكسوة الجديدة من أربعة جوانب وستارة الباب، حيث تُرفع كل جهة على حدة لتثبيتها على الكعبة.

    وتتطلب هذه العملية نحو 1000 كيلوغرام من الحرير الخام، و120 كيلوغراما من أسلاك الذهب، و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة.

    ويتكون حزام كسوة الكعبة من 16 قطعة، بالإضافة إلى 6 قطع و12 قنديلا أسفل الحزام، و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل لعبارة "الله أكبر" أعلى الحجر الأسود، إضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

    المصدر: رابتلي

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