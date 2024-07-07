وتم تجهيز الكسوة بنقوش منسوجة بخيوط سوداء وعبارات دينية متعددة، بمشاركة 159 فنيا وصانعا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأظهرت اللقطات عملية إنزال الكسوة القديمة وإلباس الكعبة الكسوة الجديدة.

تتألف الكسوة الجديدة من أربعة جوانب وستارة الباب، حيث تُرفع كل جهة على حدة لتثبيتها على الكعبة.

وتتطلب هذه العملية نحو 1000 كيلوغرام من الحرير الخام، و120 كيلوغراما من أسلاك الذهب، و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة.

ويتكون حزام كسوة الكعبة من 16 قطعة، بالإضافة إلى 6 قطع و12 قنديلا أسفل الحزام، و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل لعبارة "الله أكبر" أعلى الحجر الأسود، إضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

المصدر: رابتلي