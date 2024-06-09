ناشطو المناخ يعطلون حفل زفاف دوق وستمنستر في بريطانيا

قام اثنان من نشطاء المناخ من مجموعة "Just Stop Oil" بتعطيل حفل زفاف حضره الأمير ويليام كمرشد في كاتدرائية تشيستر يوم الجمعة.

وكان دوق وستمنستر، هيو جروسفينور وأوليفيا هينسون، قد عقدا قرانهما وكانا يلتقطان الصور عندما تم إطلاق طفاية حريق وسط حشود من الناس.

وسارع عناصر الشرطة إلى مكان الحادثة وألقوا القبض على السيدتين.

يذكر أن هيو جروسفينور هو الأب الروحي للأمير جورج البالغ من العمر 10 سنوات، الابن الأكبر لوليام وزوجته كاثرين.

المصدر: AP