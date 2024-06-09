 
مباشر
عاجل
"كتائب القسام" تعلن مقتل 3 أسرى أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية خلال عملية الجيش الإسرائيلي في النصيرات

ناشطو المناخ يعطلون حفل زفاف دوق وستمنستر في بريطانيا

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp5z

قام اثنان من نشطاء المناخ من مجموعة "Just Stop Oil" بتعطيل حفل زفاف حضره الأمير ويليام كمرشد في كاتدرائية تشيستر يوم الجمعة.

وكان دوق وستمنستر، هيو جروسفينور وأوليفيا هينسون، قد عقدا قرانهما وكانا يلتقطان الصور عندما تم إطلاق طفاية حريق وسط حشود من الناس.

وسارع عناصر الشرطة إلى مكان الحادثة وألقوا القبض على السيدتين.

يذكر أن هيو جروسفينور هو الأب الروحي للأمير جورج البالغ من العمر 10 سنوات، الابن الأكبر لوليام وزوجته كاثرين.

المصدر: AP

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي