إطلاق بالونات بمنشورات مناهضة لكيم جونغ أون من أراضي كوريا الجنوبية نحو الشمال

أطلقت مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين صباح اليوم الخميس بالونات تحمل منشورات مناهضة لكيم جونغ أون إلى كوريا الشمالية.

وقال زعيم حركة "كوريا الشمالية الحرة" المنشقة بارك سانغ هاك إن المجموعة أطلقت 10 بالونات لإرسال 200 ألف منشور من مدينة بوتشون، على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب الحدود، مشيرا إلى أن البالونات كانت تحمل أيضا أجهزة "يو اس بي" تحتوي على موسيقى كورية جنوبية.

المصدر: AP + يونهاب