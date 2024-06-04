لأول مرة.. مسبار صيني يجمع الصخور من الجانب البعيد للقمر

غادر المسبار الصيني جانبا بعيدا للقمر اليوم الثلاثاء متوجها إلى الأرض بعد أن جمع عينات من تربته في إنجاز تاريخي لبرنامج الفضاء الصيني.

وأظهرت اللقطات المسبار Chang'e-6 وهو يقلع من "الجانب المظلم" للقمر مع حمولته. ويمكن رؤية العلم الصيني وقد تم نصبه على سطح القمر.

وسيتم نقل الصخور القمرية، المخزنة بأمان في حاوية معدنية مفرغة، إلى وحدة العودة. ومن المقرر أن تهبط هذه الوحدة في صحراء منغوليا الداخلية في أواخر يونيو.

ويعتبر الجانب البعيد أو "المظلم" من القمر، والذي يواجه بشكل دائم بعيدا عن الأرض، معقدا فنيا للوصول إليه نظرا لبعده والحفر الكبيرة التي تشكل تضاريسه.

والصين هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي هبطت مركباتها على الجانب البعيد من القمر.

المصدر: رابتلي