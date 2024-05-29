بالفيديو.. لقاء الرئيس الروسي بنظيره الأوزبكستاني في طشقند

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المجمع الرئاسي بالقصر الأخضر في ضواحي طشقند، حيث التقى بنظيره الأوزبكي ميرضيايف وأجرى محادثات ثنائية وموسعة في إطار زيارته الرسمية لأوزبكستان.

"خلال المحادثات رفيعة المستوى ، سينظر القادة في قضايا مزيد من التطوير وتعميق العلاقات الأوزبكية الروسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف" ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لرئيس أوزبكستان. وأضافت الوزارة أن القادة سيشاركون أيضا في الاجتماع الأول لمجلس أقاليم أوزبكستان وروسيا.

المصدر: رابتلي