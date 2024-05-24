نائب سابق يرفع الأعلام الفلسطينية فوق مجلس النواب في روما

رفع عضو البرلمان السابق عن حزب الخضر، ستيفانو أبوزو، علمين فلسطينيين على شرفة مجلس النواب في قصر مونتيسيتوريو في روما يوم الخميس.

وأظهرت اللقطات السياسي وهو يخرج من نافذة مجلس النواب في روما ويعلق علمين فلسطينيين فوق مدخل المبنى، مرددا: "أوقفوا التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة" قبل أن يعود إلى القاعة.

ودان أبوزو الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن من الجانبين، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

كما انتقد ما اعتبره تورطا إيطاليا في الحرب، مؤكدا أنشطة شركتي تصنيع الأسلحة المملوكتين للدولة أوتو ميلارا وليوناردو اللتين توردان الأسلحة لمهاجمة غزة.

المصدر: رابتلي