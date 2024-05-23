الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لشاحنات تنقل مساعدات عبر رصيف "بايدن" العائم

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق تجميع ونقل المساعدات الإنسانية عبر الرصيف الأمريكي العائم في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن 27 شاحنة محملة بـ371 مسطح مساعدات إنسانية تحتوي على المنتجات الغذائية والمعدات المخصصة تم نقلها أمس الأربعاء لمراكز الإيواء التي نُقلت ووصلت إلى وجهتها المقصودة في المراكز اللوجستية التابعة للمجتمع الدولي في قطاع غزة.

المصدر: RT