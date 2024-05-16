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بنثر الورود.. شاهد الوفود في الممر إلى قاعة انعقاد القمة العربية

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بنثر الورود.. شاهد الوفود في الممر إلى قاعة انعقاد القمة العربية
Sputnik
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
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جرى نثر الورود على القادمين في الممر المؤدي إلى قاعة انعقاد القمة العربية الـ33 احتفاء بوصول ملك البحرين و ولي العهد السعودي وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة بالقمة.

وظهر في الفيديو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدخلون إلى قصر الصخير حيث تعقد أعمال القمة، فيما كانت الورود تنثر عليهم.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024 (فيديو)