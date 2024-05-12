 
مباشر

وفد الصليب الأحمر يزور سفينة "غالاكسي ليدر" المحتجزة من قبل الحوثيين في الحديدة

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xiw0

زار وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر سفينة "غالاكسي ليدر" المحتجزة في الحديدية باليمن يوم الأحد.

وأظهرت اللقطات وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو يتجه نحو السفينة ويصعد على متنها، كما أظهرت لقطات أخرى الوفد وهو يتحدث مع طاقم السفينة ويسلمهم الرسائل المرسلة من ذويهم لهم.

وحسب نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فإن هذه الزيارة تهدف إلى الاطمئنان على طاقم السفينة المحتجز وإيصال رسائل من عائلاتهم، وأيضا لنقل اخبارهم لذويهم.

وتم الاستيلاء على السفينة التي كانت تسافر بين تركيا والهند في 20 نوفمبر على بعد 350 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة. وكان على متنها 25 من أفراد الطاقم.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)