وفد الصليب الأحمر يزور سفينة "غالاكسي ليدر" المحتجزة من قبل الحوثيين في الحديدة

زار وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر سفينة "غالاكسي ليدر" المحتجزة في الحديدية باليمن يوم الأحد.

وأظهرت اللقطات وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو يتجه نحو السفينة ويصعد على متنها، كما أظهرت لقطات أخرى الوفد وهو يتحدث مع طاقم السفينة ويسلمهم الرسائل المرسلة من ذويهم لهم.

وحسب نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فإن هذه الزيارة تهدف إلى الاطمئنان على طاقم السفينة المحتجز وإيصال رسائل من عائلاتهم، وأيضا لنقل اخبارهم لذويهم.

وتم الاستيلاء على السفينة التي كانت تسافر بين تركيا والهند في 20 نوفمبر على بعد 350 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة. وكان على متنها 25 من أفراد الطاقم.

المصدر: رابتلي