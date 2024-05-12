عمليات البحث والإنقاذ لناجين تحت أنقاض مبنى سكني في بيلغورود بعد تعرضه للقصف الأوكراني

أظهرت لقطات عملية إنقاذ رجل من تحت أنقاض مبنى متعدد الطوابق في بيلغورود، فيما أعلنت السلطات عن انتشال 13 جثة حتى الآن بعد انهيار جزء كبير من المبنى إثر إصابته بصاروخ أوكراني.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 6 صواريخ "توتشكا-أو" و4 صواريخ "فامبير" وصاروخي "أولخا" التي أطلقتها نظام كييف في هجوم إرهابي استهدف مدينة بيلغورود الأحد، مضيفة أن شظايا أحد صواريخ "توتشكا-أو" التي تم إسقاطها أدت إلى تدمير مبنى سكني في مدينة بيلغورود.

المصدر: وكالات