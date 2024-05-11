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قبل ساعات من انطلاق نهائي مسابقة "يوروفيجن".. الآلاف يحتجون على مشاركة إسرائيل

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قبل ساعات من انطلاق نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في مدينة مالمو السويدية، خرج متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في شوارع المدينة احتجاجا على مشاركة إسرائيلية.

طالب المحتجون بمقاطعة إسرائيل ووقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة.

وهتف المحتجون قائلين "لا للإبادة الجماعية" و"مرحبًا بكم في مسابقة أغاني الإبادة الجماعية"، مطالبين بمقاطعة إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: AP

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