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اشتعال النيران في طائرة بوينغ 737 وانحرافها عن المدرج في مطار بالسنغال

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أصيب 10 أشخاص على الأقل جراء انحراف طائرة من طراز بوينغ 737 كانت تقل 85 شخصا عن المدرج واشتعال النيران فيها في مطار داكار، عاصمة السنغال.

وأظهرت اللقطات الركاب وهم يقفزون عبر منزلق الطوارئ ليلا بينما اجتاحت النيران أحد جوانب الطائرة.

وقال وزير النقل المالك ندياي إن رحلة الخطوط الجوية السنغالية التي تديرها شركة "ترانس إير" كانت متجهة إلى مدينة باماكو في مالي المجاورة في وقت متأخر من يوم الأربعاء وعلى متنها 79 راكبا وطياران وأربعة من أفراد طاقم الطائرة.

المصدر: AP

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