شاهد.. القوات الروسية والسورية تشارك في عرض عسكري في حميميم بمناسبة عيد النصر على النازية

بمشاركة أكثر من 1200 عسكري روسي وسوري أقيم عرض عسكري في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية.

وحضر العرض العسكري قيادة القوات المسلحة السورية وممثلو السفارة الروسية في سوريا وقوات الأمن والسلطات الحكومية السورية.

ومن بين المعدات التي شاركت في الاستعراض دبابات من طراز T-72B3 وT-90 وناقلات الجنود المدرعة BTR-82A ومركبات "تيغر" و"تايفون-كا" المدرعة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية