شاهد.. شولتس على متن ناقلة الجنود المدرعة يتفقد العسكريين الألمان في ليتوانيا

تفقد المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الاثنين الجنود الألمان المنتشرين في ليتوانيا بشكل دائم الذين يشاركون في مناورة كبيرة لحلف الناتو.

وأظهرت اللقطات شولتس وهو يستقل مركبة قتال مشاة من طراز "بوكسر" ويشاهد تدريبا قتاليا بالذخيرة الحية في أكبر منطقة تدريب عسكري في ليتوانيا.

وسبق أن أرسلت الحكومة الألمانية وحدة قتالية تابعة لجيشها إلى ليتوانيا في الشهر الماضي في إطار تنفيذ مهمة نشر آلاف الجنود خارج حدودها على أساس دائم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: AP