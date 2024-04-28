لقطات جوية لآثار أعاصير مدمرة سوت أحياء مدينة أمريكية بالأرض

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم جراء إعصار مدمر اجتاح ولاية أوكلاهوما يوم السبت، مما أدى إلى تدمير المباني والأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وتقوم أطقم الطوارئ بتقييم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والشركات بسبب الرياح العاتية والبرد والفيضانات، حيث تسببت العشرات من الأعاصير بدمار هائل وسط الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة.

وأصدر حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفن ستيت، أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ في 12 مقاطعة.

المصدر: AP