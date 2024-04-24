شاهد.. تمساح يقتحم مدرج قاعدة جوية بولاية فلوريدا الأمريكية

قام المسؤولون المختصون بإمساك تمساح كبير اقتحم مدرج قاعدة ماكديل الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، ونقلوه إلى "بيئة أكثر ملاءمة" بعيدا عن القاعدة.

وذكر مسؤولو القاعدة أن تمساحا كبيرا تم رصده صباح يوم الاثنين بجوار جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135.

وتم استدعاء ضباط لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، الذين قبضوا على الحيوان ثم أطلقوه في نهر هيلزبورو القريب.

المصدر: AP