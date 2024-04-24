الفلسطينيون يواصلون انتشال الجثث من المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس

قامت فرق الدفاع المدني الفلسطيني، يوم الثلاثاء، بانتشال جثث من مقبرة جماعية خارج مجمع مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وأظهرت اللقطات المسؤولين الفلسطينيين وهم يحاولون التعرف على الجثث قبل وضعها في أكياس ونقلها لإعادة دفنها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم انتشال 35 جثة الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجثث التي تم العثور عليها في أراضي المجمع إلى 283.

المصدر: رابتلي