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فيديو جديد من شاهد عيان يظهر عملية اقتحام الإرهابيين لمبنى "كروكوس" وإطلاق النار عشوائيا على الناس

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فيديو جديد من شاهد عيان يظهر عملية اقتحام الإرهابيين لمبنى
Sputnik
مجمع "كروكوس" التجاري الذي يضم قاعة الحفلات الموسيقية التي تعرضت للهجوم الإرهابي مساء الجمعة 22 مارس 2024
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أظهر مقطع مصور من قبل أحد شهود العيان لحظة دخول الإرهابيين إلى مبنى تابع لمجمع "كروكوس" التجاري، والذي يضم قاعة "Crocus City Hall" للحفلات الموسيقية.

ويظهر في الفيديو تحطم ألواح الزجاج عند مدخل البناء بسبب الرصاص وفرار المتواجدين في المكان، في حين حاول بعضهم الاحتماء خلف الطاولات والأعمدة الإسمنتية، ووفقا لأحدث البيانات الرسمية أدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا