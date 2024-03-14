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الرحلة التجريبية الثالثة لصاروخ "سبيس إكس" العملاق تنتهي بفقدانه

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انطلق صاروخ "سبيس إكس" العملاق إلى الفضاء في رحلة تجريبية ثالثة يوم الخميس وقطع مسافة أكبر من خلال دورانه في مدار منخفض إلا أنه فُقد أثناء عودته إلى الأرض.

وقالت الشركة إنها فقدت الاتصال بالمركبة الفضائية عندما اقتربت من هدفها، وهو الهبوط في المحيط الهندي، بعد حوالي ساعة من إقلاعها من ولاية تكساس بالقرب من الحدود المكسيكية.

وانتهت رحلتان تجريبيتان لهذا الصاروخ العام الماضي بانفجارات بعد دقائق من الإقلاع.

وانطلق صاروخ ستارشيب اليوم الخميس، وهو أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق. وبعد دقائق انفصلت مركبة الإطلاق عن الصاروخ وهبطت في الخليج، فيما استمرت المركبة الفضائية في تحليقها. ولم يكن هناك أشخاص أو أقمار اصطناعية على متن الصاروخ.

وبعد ساعة أعلنت شركة "سبيس إكس" عن انقطاع الاتصال بالمركبة الفضائية.

المصدر: AP

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