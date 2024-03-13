وزير الدفاع الإسرائيلي يزور غزة

زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قطاع غزة اليوم الأربعاء حيث أطلع على الأعمال التحضيرية للممر البحري لتأمين المساعدات الإنسانية عبر البحر المتوسط، حسبما أعلن مكتب وزارته.

من جانبها ذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن غالانت قام بزيارة إلى قطاع غزة برفقة قوات الفرقة 162، وأجرى تقييما للوضع العسكري مع بعض قادة الألوية.

ونقلت القناة عن يوآف غالانت أن "القوات الإسرائيلية تصل إلى كل مكان والخلاصة هي أنه لا يوجد مكان آمن للإرهابيين في غزة"، على حد قوله.

المصدر: AP + وكالات