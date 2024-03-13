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مشاهد جديدة توثق لحظة انفجار صاروخ ياباني أثناء إطلاقه

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انفجر أول صاروخ ياباني خاص يدعى "كايروس" ويعمل بالوقود الصلب بعد ثوان من إطلاقه اليوم الأربعاء في جبال شبه جزيرة كيي في واكاياما.

وأظهرت اللقطات الصاروخ الذي يبلغ طوله 18 مترا وهو ينطلق من منصة الإطلاق ثم ينفجر في الهواء خلال ثوان، مخلفا سحبا رمادية من الدخان وشظايا تسقط على الأرض.

وحسب وسائل الإعلام فإن صاروخ كايروس، الذي أنتجته شركة سبيس وان، كان يحمل قمرا صناعيا حكوميا تجريبيا لاستبدال أقمار الاستخبارات الفضائية مؤقتا في المدار في حالة توقفها عن الاتصال.

ولم يحدد حتى الآن سبب انفجار الصاروخ.

المصدر: رابتلي

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