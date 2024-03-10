بالفيديو.. مركز التنسيق الروسي يقدم هدايا لراهبات دير صيدنايا بريف دمشق

بمناسبة عيد المرأة العالمي أقام مركز التنسيق الروسي حفلاً خيرياً في دير صيدنايا بريف دمشق لراهبات ورهبان الدير.

وخلال الحفل وزع العسكريون الروس عدداً من السلل الغذائية على خدام الدير.



كما قدم ممثل عن الخدمة الطبية لمجموعة القوات الروسية العاملة بدمشق أدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية للدير.



وأعربت رئيسة دير صيدنايا عن امتنانها للأصدقاء الروس للمساعدة التي قدموها، والتي تعبّر عن حرص روسيا الاتحادية الصديقة على تقديم المساعدة للشعب السوري.

المصدر: RT