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قبعة ترامب على رأس نائبة جمهورية تدهش بايدن (فيديو)

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انتشر فيديو يظهر دهشة الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قابلته النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، مرتدية القبعة الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار حملة ترامب الانتخابية.

ويظهر بايدن في الفيديو وهو يلقي التحية على الموجودين في قاعة الكونغرس لحضور خطاب حالة الاتحاد، ليتفاجأ بالنائبة غرين وهي ترتدي القبعة المكتوب عليها "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهي العبارة التي اشتهر بها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تعتبر غرين من أشد المؤيدين له.

المصدر: RT

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