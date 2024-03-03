شاهد.. روسية تسجل رقما قياسيا وطنيا في الغوص على مسافة 40 مترا تحت جليد بحيرة بايكال

سجلت الغواصة الحرة من سان بطرسبورغ ماريا أولشيفسكايا رقما قياسيا روسيا للغوص تحت الجليد دون بذلة غطس في بحيرة بايكال يوم الخميس.

وذكر الاتحاد الروسي للغوص الحر أن عملية الغوص استغرقت دقيقة و20 ثانية وتم تسجيل الرقم القياسي عند درجة حرارة الهواء 20 درجة مئوية تحت صفر فيما تجاوزت درجة حرارة الماء 2 درجة مئوية.

وقد دخلت أولشيفسكايا عام 2021 موسوعة غينيس للأرقام القياسية لحبس أنفاسها في المياه الجليدية.

المصدر: رابتلي