رئيس الحكومة اليمنية يزور مسرح البولشوي في موسكو

زار رئيس حكومة اليمن أحمد عوض بن مبارك مسرح البولشوي في موسكو، في إطار زيارته الرسمية إلى موسكو حيث استمتع بالباليه "بايادركا" وزار قاعات المسرح.

وسبق أن التقى رئيس حكومة اليمن، يوم الثلاثاء، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حيث ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما دور موسكو الإيجابي في حل القضية الفلسطينية، فضلا عن مساعدة روسيا في تحقيق الأمن والسلام في اليمن.

وتم تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة في 5 فبراير الماضي مع احتفاظه بمنصب وزير الخارجية. وأصبحت روسيا أول دولة يزورها رئيس مجلس الوزراء اليمني في منصبه الجديد.

المصدر: رابتلي