بالفيديو.. الحوثيون يعرضون حطام مسيرة أمريكية جرى إسقاطها

تاريخ النشر:20.02.2024 | 17:11 GMT |
آخر تحديث:20.02.2024 | 17:11 GMT | فيديوهات
نقلت "أسوشيتد برس" فيديو لجماعة الحوثي قيل إنه يظهر بقايا طائرة مسيرة أمريكية أسقطتها الجماعة الاثنين 19 فبراير قرب سواحل الحديدة اليمنية.
المصدر: أ.ب.
أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية.
أفادت القناة 13 العبرية بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية اليوم الاثنين، تنفيذ "عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت فيهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بصواريخ مناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة".
كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة عن القبض على المتهمين بقتل حسن العبيدي رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية في بولاق الدكرور.
قال ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد رافائيل جيروزالمي إن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، عبر من رفح إلى مصر مع عدد من الرهائن الإسرائيليين.
عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة "MQ9" الأمريكية في أجواء محافظة الحديدة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.
"في نفس وقت الحرب: هذه هي الصفقة الضخمة بين إسرائيل ومصر"، تحدثت معظم التقارير الإسرائيلية المنشورة اليوم الاثنين بالصحف والمواقع عن صفقة ضخمة بين تل أبيب والقاهرة.
رجح النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي استخدام واشنطن الفيتو للمرة الرابعة في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة.
يمكن أن يتطور التهاب البروستاتا بسبب ركود إفرازات غدة البروستاتا. ولتجنب تطوره، من الضروري ممارسة الجنس بانتظام مع شريك. لأن العادة السرية يمكن أن تؤدي إلى تطور المرض أيضا.
أفادت صحيفة "تايمز" بإعلان المدارس البريطانية حظرا شاملا على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وإصدار تعليمات بتفتيش حقائب التلاميذ وتعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية.
أصدرت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنذارا بشأن إجراء تمارين إطلاق النار في البحر الأحمر قريبا.
تنطلق في إيطاليا اليوم الثلاثاء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري غيابيا، في قضية "خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة".
كشفت الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات (GVDN) عن دراسة بيانات ضخمة، شملت 99 مليون شخص في 8 دول، أظهرت أن الآثار الجانبية للقاحات مختلفة لـ "كوفيد-19" كانت أكبر من المتوقع.
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة، من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية.
نشر موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات مقابلة مع المقدم احتياط بالجيش إيلي ديكال حول احتمال هجوم مصري مفاجئ على إسرائيل.
"إرسال رسالة تهديد؟ مصر تطرح تفاصيل جديدة من حرب أكتوبر"، هكذا علقت القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي على الوثائق التي نشرها الجيش المصري لأول مرة عن حرب أكتوبر عام 1973.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت نقابة العمال في 11 ميناء هنديا رفض منتسبيها تحميل أو تفريغ أي شحنات أسلحة متجهة من وإلى إسرائيل، وسط تقارير عن شحن مسيّرات هندية إلى تل أبيب.
أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) مغادرة طاقم سفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم أصحابها أنها تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، تم التأكيد لاحقا أنها غير صحيحة.
أهاب شالوم يروشالمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس بالحكومة الإسرائيلية، أن تتعلم من المصريين كيفية حماية الأمن القومي للبلاد.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في غزة أنه مع انقطاع الاتصال بين رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة في الخارج، بدأ درس إمكانيات تعيين بديل للسنوار في حال اغتياله.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري اليوم الاثنين وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث.
وقعت مصر برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024.
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عاجلا على خلفية أنباء حول أزمة في إصدار جوازات السفر للمواطنين في مصر.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو زعم ناشروه أنه يوثق اعتداء عراقيين على موظفي مكتب حجوزات الطيران في العاصمة بغداد، بعد تأخر الطائرات التي كانوا ينتظرونها عن الإقلاع في مواعيدها.
وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي رسالة إلى الأوروبيين بشأن مساندة الولايات المتحدة لحماية إسرائيل في البحر الأحمر.
أفادت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) بنشاط عسكري جديد من نوعه للحوثيين في مياه البحر الأحمر حيث استخدموا لأول مرة مسيّرات بحرية.
دول الخليج، الراغبة في تحسين العلاقات مع طهران، تمنع تنفيذ غارات أميركية من أراضيها. حول ذلك، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":
حين يتعلق الأمر بدول أخرى غير إسرائيل، تكيل الولايات المتحدة الاتهامات لخصومها وتفبرك الأدلة، وتقدم نفسها على أنها صاحبة العين التي ترى ما خلف الجدران في الظلام.
كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، بعد العثور عليه مقتولا في شقته بالقاهرة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي شبه الحرب الإسرائيلية على غزة بالمحرقة النازية، له الحق في تقييمه الخاص لما يحدث.
أكد المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء محمد قشقوش، أن نشر الجيش المصري وثائق سرية لحرب أكتوبر 1973 يؤكد أننا أمام كنز من المعلومات.
نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، نجم نادي النصر السابق لكرة القدم.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات نفذها في الأيام الماضية، استهدف فيها عددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
قال ممثل السعودية أمام العدل الدولية، زياد بن معاشي العطية، خلال كلمته في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية، إن إسرائيل تنفذ عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
ذكرت تقارير إسرائيلية، أن علماء آثار تمكنوا من فكر رموز ترتبط بعجل بني إسرائيل في سيناء في عهد نبي الله موسى.
أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
أفادت قناة "المسيرة" اليمنية فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات استهدفت فيها مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي.
أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع كتائب "المجاهدين"، لطائرات إسرائيلية (مسيرة ومروحية) بصواريخ "سام 7" في أجواء مدينة غزة.
صرح البيت الأبيض اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمناقشة مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا.
أكد الخبير السياسي الهنغاري جورج سبيتل أن أورسولا فون دير لاين ستسبب مشاكل أكبر في حال تعيينها أمينا عاما لحلف "الناتو"، لأن الوضع السياسي في هذه الحالة سيصبح أكثر اضطرابا.
أفادت مراسلتنا في لبنان بأن النيران بقيت مندلعة إلى ما بعد منتصف ليل الاثنين، في مكان الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا في عمق الجنوب اللبناني.
وجه العقيد علي رجائي الضابط بالجيش المصري رسالة إلى الشباب المصري، في وقت صعب تتعرض فيه البلاد لحروب نفسية كثيرة.
لدى روسيا من الأسلحة التي لم تعلن عنها في الفضاء، ما يردع واشنطن. حول ذلك، كتب إيفان تشوبروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
أثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل يقول مروجوه أنه للبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الهلال السعودي، واليوتيوبر الشهير "سبيد" عاشق كريستيانو رونالدو.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال نشرته أن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة أبراهام لينكولن، أصدر عفوا منذ 160 عاما بحق أحد أقارب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "عناصر معادية حاولت السيطرة على شبكة الاتصالات على متن طائرة تابعة لشركة "إلعال"، كانت متجهة من تايلاند إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لدول أوروبية وعدت بضخ 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية خلال مؤتمر باريس عام 2015.
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن ظهور أزمة حقيقية بين ريال مدريد ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي خلال مفاوضات النادي الملكي للتوقيع مع المهاجم الفرنسي.
أكد ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، وفاة الطيار مكسيم كوزمينوف، الذي اختطف مروحية روسية من طراز "مي 8" في صيف 2023، في إسبانيا.
رفض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يتوقع أن ينضم بشكل رسمي لريال مدريد في يونيو المقبل، ارتداء القميص رقم 9 مع النادي الملكي والذي كان يحمله مواطنه كريم بنزيما.
أشعل جناح نادي ريال مدريد، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره مرتديا قميص المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.
التقط الرائد الروسي أوليغ كونونينكو من المحطة الفضائية الدولية صورة فوتوغرافية للمدينة المنورة.
اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن كييف لا تستطيع التنافس مع روسيا من حيث الموارد وقدرات الصناعة العسكرية وكفاءة قواتها.
نشرت الدفاع الروسية فيديو لأول لقاءات بين الجنود الروس في مدينة أفدييفكا المحررة بجمهورية دونيتسك، وسكان المدينة الذين لم ينزحوا عنها هربا من قوات كييف، وانتظروا قدوم الجيش الروسي.
زعمت مستشفيات جامعة ساسيكس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (USHT) أن إفرازات الثدي لدى النساء المتحولات جنسيا الناتجة عن عقار مساعد، جيدة مثل حليب ثدي الأمهات الطبيعيات.
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها "الوحشي" لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967.
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في عقد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع ريال مدريد.
علق الخبير العسكري والاستراتيجي المصري نصر سالم على الانتصارات الكاسحة التي حققها الجيش الروسي مؤخرا في ساحات القتال.
كشفت حسابات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، سحب السلطات التركية الجنسية من محمود حسين، مرشد الجماعة والمقيم في تركيا.
أكدت جل الصحف الرياضية الإسبانية، يوم الاثنين، أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
صرح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف بأن العملية الخاصة في أوكرانيا قد تنتهي في شهر سبتمبر العام الحالي، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص في الذخيرة.
أصيب الجنرال رودولفو غراتسياني، نائب ملك إيطاليا بشظايا في ساقيه خلال محاولة اغتيال جرت في أديس أبابا في 19 فبراير عام 1937، ورد الإيطاليون بمذبحة كبرى سقط خلالها آلاف المدنيين.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ136 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.
تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد، عن سبب نشر الجيش المصري وثائق سرية تتعلق بالحرب مع إسرائيل في هذا الوقت.
تأكد العديد من الدراسات أن ما نأكله يؤثر بشكل كبير على صحتنا، وينطبق هذا على الجميع بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين القبض على "عنصر إرهابي خطير" بحوزته حزام ناسف وسلاح حربي في كمين بمرتفعات محافظة القصرين بغرب البلاد.
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة اقترحت قرارا لمجلس الأمن الدولي يدعم "وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن".
على قدم وساق يواصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن..
صرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولو دا سيلفا اليوم الاثنين، بأن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف.
قالت قناة "سي إن إن" إن فقدان قوات كييف السيطرة على أفدييفكا قد يمثل نقطة تحول في الصراع في أوكرانيا، ومع تعليق المساعدات الأمريكية قد يعني ذلك أن الأسوأ قد بدأ لسلطات كييف.
كشف استشاري الطاقة والبيئة المصري وعضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز، أن مصر حددت مواقع لبناء مفاعلات نووية على غرار محطة الضبعة.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقتين بشأن تسليم إدارة أصول مصنع ومصرف، كانت تمتلكهما مؤسستان أجنبيتان، للجهات الروسية على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.
كشف وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب عن مبلغ ضخم ستستثمره المملكة في عدة مدن ووجهات سياحية كبرى خلال الأعوام العشرة القادمة.
وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، الإغلاق المستمر لنقاط التفتيش والمعابر على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بأنه مثير للسخرية.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، واستهدافها مواقع حساسة في إيلات.
طرد نادي بشكتاش التركي لاعبه الشاب أميرهان ديليباش بسبب استخدامه تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
رد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين التي وبّخته بدعوتها له "لتقبيل مؤخرتها" عوضا عن التدخل في الشؤون الأمريكية.
اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الاثنين، أن السيطرة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك هي خطوة أخرى نحو النصر، مؤكدا أن روسيا ستتخذ خطوات أكبر نحو كييف.
تعرض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بكرة القدم، لوعكة صحية مفاجئة، عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت في الدوري المحلي، الاثنين.
أشارت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الاثنين إلى احتمالية وقوع خطأ في التعرف على هوية الرجل الذي عثر عليه ميتا في إسبانيا، والذي قال الحرس المدني في البلاد إنه مواطن أوكراني.
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن جائحة جديدة أكثر فتكا من "كوفيد-19" تلوح في الأفق وأن السؤال بشأن المرض ليس ما إذا كان سيضرب العالم، بل متى سيحدث ذلك.
أعلن الحوثيون استهداف سفينة
RUBYMAR البريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، "مما أدى
لإصابة السفينة إصابة بالغة وتوقفها بشكل كامل".
أكدت وكالة الأنباء الإسبانية EFE فجر اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر، مقتل الطيار مكسيم كوزمينوف الذي اختطف مروحية عسكرية روسية صيف 2023، في مدينة فيلاخويوسا بمقاطعة أليكانتي.
اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنة روسية أمريكية كانت تجمع الأموال لشراء الأسلحة والذخائر عبر جهات أجنبية للقوات الأوكرانية.
دعت الصين، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن"، من أجل منع تفاقم الوضع الإنساني.
ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن مكتب المدعي العام الأوكراني أقر بعدم وجود قناصة روس وسط كييف عشية الانقلاب على السلطة عام 2014، خلافا لما أكدته السلطات الأوكرانية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه فيديو يوثق "لحظة إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 "Reaper" من قبل الحوثيين في محافظة الحديدة".
قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي طالبت الاثنين بفرض هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، إلا أن هنغاريا رفضت الطلب.
نفى مسؤولون إسرائيليون التقارير التي تفيد بأن قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار فرّ إلى مصر عبر شبكة من الأنفاق ممتدة تحت الحدود.
قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إن الأمور في أوكرانيا وأوروبا "لا تسير على ما يرام".
أعلن المحامي المصري ناصر أمين خروج المعارض المصري والناشط الحقوقي هشام قاسم من السجن بعد قضائه عقوب الحبس 6 أشهر بتهمة إزعاج كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق.
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية فجر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيارة روسية الصنع.
صدق الكنيست على قرار الحكومة الإسرائيلية منع إقامة دولة فلسطينية ورفض الضغوط الدولية بهذا الشأن.
توفي أندرياس بريمه، صاحب هدف الفوز لمنتخب ألمانيا الغربية بكرة القدم في نهائي كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 63 عاما.
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