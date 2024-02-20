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الحوثيون: نفذنا عمليات عسكرية بعدد من المسيرات على سفن حربية أمريكية وعلى مواقع حساسة في إيلات

بالفيديو.. الحوثيون يعرضون حطام مسيرة أمريكية جرى إسقاطها

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نقلت "أسوشيتد برس" فيديو لجماعة الحوثي قيل إنه يظهر بقايا طائرة مسيرة أمريكية أسقطتها الجماعة الاثنين 19 فبراير قرب سواحل الحديدة اليمنية.

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المصدر: أ.ب.

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