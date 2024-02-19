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الهند.. اندلاع حريق ضخم في العاصمة دلهي (فيديو)

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الهند.. اندلاع حريق ضخم في العاصمة دلهي (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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اندلع حريق كبير في منطقة عشوائية بالقرب من مدينة شهباد ديري، في خارج دلهي، مساء أمس الأحد، وأدى إلى احتراق حوالي 130 كوخا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت إدارة الإطفاء في دلهي أنها تلقت اتصالا يبلغ عن الحريق عند الساعة 10:17 مساء الأحد، وتم على الفور إرسال 15 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، والتي تمكنت بنجاح من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

هذا ولم ترد أي معلومات عن سبب اندلاع الحريق، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

المصدر: "تايمز أوف إنديا"

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