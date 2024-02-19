الهند.. اندلاع حريق ضخم في العاصمة دلهي (فيديو)

اندلع حريق كبير في منطقة عشوائية بالقرب من مدينة شهباد ديري، في خارج دلهي، مساء أمس الأحد، وأدى إلى احتراق حوالي 130 كوخا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت إدارة الإطفاء في دلهي أنها تلقت اتصالا يبلغ عن الحريق عند الساعة 10:17 مساء الأحد، وتم على الفور إرسال 15 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، والتي تمكنت بنجاح من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

هذا ولم ترد أي معلومات عن سبب اندلاع الحريق، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

#WATCH | Delhi: A fire call was received from the Shahbad Dairy area at around 10 pm yesterday. A total of 15 fire tenders were rushed to the site. No causality/injuries were reported. Around 130 jhuggis were gutted in the fire: Delhi Fire Services pic.twitter.com/emNzN3JBU9 — ANI (@ANI) February 19, 2024

المصدر: "تايمز أوف إنديا"