تظاهرات في محيط الخارجية الأردنية رفضا للجسر البري لإسرائيل

تظاهر المئات من الأردنيين في محيط وزارة الخارجية الأردنية في عمان، يوم الجمعة، مطالبين بإلغاء الجسر البري الذي يمر عبر الأردن لنقل الخضروات والفاكهة إلى إسرائيل.

وأظهرت اللقطات المصورة تجمع المحتجين وهم يرددون شعارات رافضة لمرور البضائع عبر الأردن، حاملين لافتات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

يذكر أن الأردن نفت، في ديسمبر الماضي، التقارير التي تحدثت عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل.

المصدر: رابتلي