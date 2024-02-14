الولايات المتحدة.. كاميرا المراقبة ترصد تحطما دراماتيكيا لطائرة على طريق فلوريدا السريع

لقي شخصان حتفهما أثناء قيام طائرة صغيرة بهبوط اضطراري على أحد الطرق السريعة في جنوب غرب فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اصطدامها بمركبة واندلاع حريق فيها.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن 5 أشخاص كانوا على متن طائرة من طراز بومباردييه تشالنجر 600 لحظة تحطمها.

وقد أقلعت الطائرة من مطار جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس بولاية أوهايو وكان من المقرر أن تهبط في مطار نابولي المحلي بولاية فلوريدا، إلا أن أحد الطيارين اتصل بالمطار وطلب الهبوط الاضطراري، مشيرا إلى تعطل كلا المحركين.

ونفذ الطياران هبوطا اضطراريا في أحد الطرق السريعة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الطائرة. كما سارع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وانتشلوا ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها أحياء من الحطام.

المصدر: AP