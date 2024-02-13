الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو لإطلاق صاروخين باليستيين من سفينة حربية
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أجرى تجربة ناجحة لإطلاق صواريخ باليستية من على متن سفينة حربية.
وأظهر مقطع فيديو نشره الحرس الثوري وبثه التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الثلاثاء صاروخين، قيل إنهما من عائلة صواريخ "فاتح" الباليستية، تم إطلاقهما من على سفينة "الشهيد مهدوي" الحربية.
وحسب التقارير فإن الصواريخ يبلغ مداها 1700 كيلومتر (حوالي 1056 ميلا).
المصدر: AP