 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو لإطلاق صاروخين باليستيين من سفينة حربية

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wz1l

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أجرى تجربة ناجحة لإطلاق صواريخ باليستية من على متن سفينة حربية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحرس الثوري وبثه التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الثلاثاء صاروخين، قيل إنهما من عائلة صواريخ "فاتح" الباليستية، تم إطلاقهما من على سفينة "الشهيد مهدوي" الحربية.
وحسب التقارير فإن الصواريخ يبلغ مداها 1700 كيلومتر (حوالي 1056 ميلا).

المصدر: AP

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟