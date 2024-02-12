بايدن يستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته جيل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يجري الطرفان محادثات تتناول الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة والقلق المتزايد بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح الحدودية.

وهذا هو الاجتماع الأول بين الطرفين منذ مقتل ثلاثة جنود أمريكيين الشهر الماضي في غارة بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في الأردن.

المصدر: AP