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صورة جماعية لوزراء الدفاع من دول التحالف الإسلامي العسكري قبيل انطلاق اجتماعهم في الرياض

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اجتمع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب في الرياض يوم السبت لمناقشة خططهم المشتركة وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

ويأتي الاجتماع الثاني لوزراء دفاع التحالف تحت شعار "محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة" حيث يبحث وزراء الدفاع مـن الدول الأعضاء والدول الداعمة خلاله أهم السبل اللازمة لتعزيز العمل لمكافحة الإرهاب. 

وخلال كلمته عقب المحادثات، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن أعضاء التحالف بحاجة إلى التوحد في الدعوة إلى وضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

المصدر: AP

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