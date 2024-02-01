أول غواصة روسية "صامتة" من الجيل الجديد تدخل الخدمة

نظمت عملية تسليم غواصة "كرونشتادت" التي تعمل على الديزل والكهرباء للبحرية الروسية في مصنع "أدميرالتيسكي ويرفي" في بطرسبورغ يوم الأربعاء.

وهذه هي أحدث الغواصات غير النووية، حيث بدأ تطويرها عام 2005 في إطار المشروع الحكومي رقم 677 "لادا"، ونزلت إلى المياه أول مرة عام 2018.

تنتمي غواصات "لادا" إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة، ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.6 متر، وعرضها 7.1 متر، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكنها العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية.

المصدر: وكالات