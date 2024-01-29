إجلاء المجموعة الأولى من الأطفال المصابين من غزة إلى إيطاليا

نقلت طائرة خاصة من طراز "C-130J" تابعة للقوات الجوية الإيطالية المجموعة الأولى من 14 طفلا مصابا من غزة إلى إيطاليا اليوم الاثنين لتلقي العلاج الطبي.

ومن المقرر أن يصل الأطفال إلى مطار روما العسكري مساء الاثنين، ليتم نقلهم على الفور إلى مستشفيات إيطالية للأطفال.

وهذه هي المجموعة الأولى من حوالي 100 طفل من غزة سيتم نقلهم مع أفراد عائلاتهم جوا أو بحرا إلى إيطاليا على متن طائرات وسفينة "فولكانو" التابعة للبحرية الإيطالية لتلقي العلاج الطبي والرعاية طويلة الأجل فيها.

المصدر: AP